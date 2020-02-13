أخبار مصر | الأحد.. افتتاح أولمبياد الطفل المصري 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. افتتاح أولمبياد الطفل المصري 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزرة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عن تنظمها مؤتمرًا صحفيًا الأحد المقبل، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، لافتتاح النسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصري 2020.

وأضافت الوزارة في بيان لها: أنه من المقرر أن تشمل الألعاب في نموذج محاكاة أولمبياد الطفل المصري 2020، في الألعاب الجماعية: "قدم خماسي - كرة سلة - كرة طائرة"، بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية ستشمل ألعاب قوى "100متر عدو وثب طويل دفع جلة"، " بنين بنات "، وتنس طاولة فردي - زوجي، "بنين وبنات"، وكاراتيه " بنين وبنات"، وتايكوندو "بنين وبنات"، حيث يتنافس طلائع مصر من كافة المحافظات على 8 ألعاب و33 مسابقة.

يذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، الذي يساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.