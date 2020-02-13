أخبار مصر | "آثار القاهرة" تنعي عميدها الأسبق علي رضوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آثار القاهرة" تنعي عميدها الأسبق علي رضوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأستاذ الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والموظفين والعمال وطلاب الكلية، العالم الجليل الدكتور علي رضوان.

وقال رجب، في بيان صحفي اليوم الخميس، إننا بمزيد من الحزن والأسى نعزي أنفسنا في فقدان أستاذ الأجيال وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وسأل رجب الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته وأصدقائه وأحبائه وتلاميذه الصبر والسلوان فالمصاب جلل.