أخبار مصر | نائب رئيس البنك الأوروبي: مصر أكبر دولة عمليات لنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس البنك الأوروبي: مصر أكبر دولة عمليات لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خلال لقائه، آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والبنك.

ونوه مدبولي، بأهمية تعزيز التعاون في الفترة المقبلة في مشروعات تحلية مياه البحر، خاصة في ظل ما تعانيه مصر من شح في مصادر المياه.



وقال مدبولي خلال الاجتماع الذي حضرته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: إن سيتم التعاون مع البنك في مشروعات الصرف الصحي، مرحبًا بفكرة التركيز على مناطق جغرافية معينة للانتهاء منها في فترة قصيرة، ثم الانتقال إلى مناطق جغرافية أخرى، لا سيما وأن ملف توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الأكثر احتياجا، يمثل أولوية ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.

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وفي السياق ذاته بدأ "آلان بيلو" اللقاء بالتعبير عن احترامه وإعجابه بالأداء الاقتصادي الذي أنجزته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاستقرار النقدي، واصفًا ما تحقق بأنه نجاح عظيم. ولفت إلى أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك، بمحفظة استثمارات تصل إلى ١.٣ مليار دولار، منها تمويل لمشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك، بمحفظة استثمارات تصل إلى ١.٣ مليار دولار، منها تمويل لمشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأثنى على علاقات العمل والتعاون والتي تحققت على مدى الفترة الماضية، بين البنك والوزيرة رانيا المشاط، والتي، وأكد إن هذا التعاون سوف يكون له أثر إيجابي على التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الأوروبي.

وشدد على ثقته بأن الحكومة المصرية سوف تعمل من أجل الحفاظ على ما تحقق، من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار في خطوات الإصلاح الهيكلي.