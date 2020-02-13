أخبار مصر | ولية أمر في مؤتمر التعليم: النظام الجديد حقق المتعة لابني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولية أمر في مؤتمر التعليم: النظام الجديد حقق المتعة لابني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رباب أحمد إحدى أولياء الأمور، إن نظام التعليم الجديد في المرحلة الثانوية وتحديدا فى الصف الثاني الثانوي، خفض الدروس الخصوصية، وحقق متعة التعلم وجعل ابنها يشعر باختلاف فى طريقة مذاكرته وتحصيله للدروس.

وأضافت ولى الأمر خلال كلمتها اليوم الخميس، بمؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط و قارة أفريقيا، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى وبعض الوزراء، أن لديها ابناء في النظام القديم للصف الثالث الثانوي والصف الثاني الثانوي، وهناك فرق كبير بين طريقة ومتعة التعلم لدى أبنائها.

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وانطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خايمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي.

يأتي هذا المؤتمر كخطوة لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية لإصلاح التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور وزراء التربية والتعليم وصناع القرار وخبراء القطاع التعليمي والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتحديد استراتيجيات التحول وتحقيق تقدم أسرع في القطاع التعليمي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذي يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين.