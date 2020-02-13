أخبار مصر | برلماني: الحفاضات المغشوشة تسبب التهابات وتسمم في الدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الحفاضات المغشوشة تسبب التهابات وتسمم في الدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزيرة الصناعة والتجارة الداخلية الدكتورة نيفين جامع، حول الكشف مؤخرا عن الحفاضات المغشوشة للأطفال، التي يتم بيعها بأسعار زهيدة أو بنصف سعر الحفاضات العادية على الأقل.

واضاف النائب في بيانه: أن الحفاضات المقلدة كارثة على صحة الأطفال لاسيما أن مناعتهم ضعيفة، لافتًا إلى أنهم أكثر تعرضًا للأمراض، مشيرًا إلى أن الحفاضات تمتلئ بالبكتريا الضارة التي تخترق الجلد وتسبب التهابات وتسممًا في الدم، كما تتسلل عبر فتحة الشرج إلى الأمعاء ومن ثم تتدهور حالة الطفل الصحية.

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وأوضح، أنه طبقا لدراسة أجرتها وكالة البيئة الفرنسية "ANSES" فهناك مواد سامة في حفاضات الأطفال نتيجة وجود مادة الغليفوسات القاتل بها، مشيرًا إلى أن بعض الحفاضات المغشوشة يتم تعبئتها في أكياس مشابهة لأكياس الحفاضات الأصلية، مع وضع ماركات وهمية عليها، ويستخدم في إعادة التعبئة ورش غير معدة بالطبع للتعامل مع منتجات خاصة بالأطفال.

ولفت إلى أنه لا يوجد لدى العاملين أو العاملات بها أدنى اهتمام بقواعد النظافة، لافتًا إلى أنها يُضاف إليها مواد صناعية ومعطرات للحفاضات لإكسابها طابع يشبه الحفاضات غير المغشوشة، ما يزيد من أضرارها على الأطفال.

وطالب النائب وزارتي التجارة الداخلية والتموين، بالتصدي لتسلل البضائع المقلدة والمغشوشة ومنع إنتاجها وانتشارها في البلاد، حيث يستنزف الغش التجاري بشكل مخيف الاقتصاد المصري، وموارد المستهلك، ويهدر رءوس أموال ضخمة ومستثمرة في السلع الأصلية والقيام بعمل حملات بغرض التفتيش والرقابة على أماكن تصنيع وتعبئة وبيع حفاظات الأطفال، للتأكد من إزالة هذه المواد من الحفاضات.