أخبار مصر | برلماني: نجاح تطوير الزراعة يرتبط بالوقوف إلى جانب الفلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نجاح تطوير الزراعة يرتبط بالوقوف إلى جانب الفلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الأرز من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يمكننا الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال؛ لأنه يساعد بشكل كبير في القضاء على الأزمة الغذائية، مضيفا أنه ما زالت أزمات الأرز مستمرة بسبب تقليص المساحات المنزرعة.

وطالب عضو مجلس النواب، في بيان صحفي، اليوم الخميس، بتحرير زراعة الأرز وعدم تحديد مناطق لزراعته، وبرفع الغرامات الموقعة على الفلاحين بسبب زراعة الأرز خاصة وأن زراعتها يصب في مصلحة الجميع.

وأشار البرلماني، إلى أن هناك أراضى زراعية على مستوى المحافظات لا تصلح سوى لزراعة الأرز، حيث انه لا مشكله في زراعة الأرز؛ لأنه يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائدة ولا يستهلك الأرز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة أخري ومصر تمتلك أصناف من الأرز ذات عمر قصير وتستهلك مياه أقل بما يمكن التوسع بزراعته.

وأوضح أن الأرز يعتبر سلعة أساسية وهو أهم الأغذية للمصريين ويدر دخلا اقتصاديا للفلاحين، وأن نجاح خطط الدولة في تطوير الزراعة وزيادة الصادرات الزراعية وتقليل الواردات، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة والقمح، يرتبط بالوقوف إلى جانب الفلاح ومساعدته ومده بكل ما يحتاجه من تقاوي زراعية وأسمدة ومبيدات وكل ما يخص الزراعة.