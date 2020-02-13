أخبار مصر | محافظ القاهرة: استعادة نصف مليون م2 أراضى مستولى عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: استعادة نصف مليون م2 أراضى مستولى عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن قوات إنفاذ القانون بالمحافظة، تمكنت حتى اليوم الثاني عشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" من تنفيذ 149 قرار إزالة، وهو ما يقارب 50 % من المستهدف الوصول إليه بنهاية الموجة.

وأشار المحافظ أن حي المطرية تمكن أمس من تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 192 ألف م2 ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 532 ألف م2 .

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وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة وضع اليد بها، بالإضافة إلى الاستمرار فى تقنين أوضاع الجادين؛ لتحصيل حقوق الدولة.

وشدد محافظ القاهرة، على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين، مشيرا إلى أن الأحياء مسئولة عن حماية الأراضي المستردة ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى.

وأكد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره في حماية أراضى الدولة أو تسهيل التعدي عليها.