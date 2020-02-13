أخبار مصر | قافلة "الصحة" توقع الكشف المجاني على 12 ألفا بعزبة الهجانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة "الصحة" توقع الكشف المجاني على 12 ألفا بعزبة الهجانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الكشف الطبي والعلاج بالمجان لـ12 ألفا و782 مواطنًا منذ وصول القافلة الطبية المجانية الشاملة لمنطقة عزبة الهجانة، في اليوم التاسع من شهر فبراير الجاري، وحتى أمس.

وكشفت الوزيرة عن أنها وجهت بتنظيم القافلة الطبية بصفة دورية شهرية لأهالي منطقة العزبة بالمجان، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة.

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وأضافت أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتحويل 570 مواطنًا لمستشفى منشية البكرى لإجراء عمليات جراحية واستكمال فحوصات متقدمة. وأشارت إلى أنه تم فحص 777 مواطنًا بمعامل الدم والطفيليات، و50 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 299 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.