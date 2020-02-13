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أخبار مصر | قافلة "الصحة" توقع الكشف المجاني على 12 ألفا بعزبة الهجانة

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الكشف الطبي والعلاج بالمجان لـ12 ألفا و782 مواطنًا منذ وصول القافلة الطبية المجانية الشاملة لمنطقة عزبة الهجانة، في اليوم التاسع من شهر فبراير الجاري، وحتى أمس.

وكشفت الوزيرة عن أنها وجهت بتنظيم القافلة الطبية بصفة دورية شهرية لأهالي منطقة العزبة بالمجان، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة.

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وأضافت أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتحويل 570 مواطنًا لمستشفى منشية البكرى لإجراء عمليات جراحية واستكمال فحوصات متقدمة.

وأشارت إلى أنه تم فحص 777 مواطنًا بمعامل الدم والطفيليات، و50 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 299 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.

وتابعت أنه تم تثقيف 800 مواطن من خلال ندوات توعوية صحية تم عقدها على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث، وأضرار الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية، والعناية بالمسنين.

ونوهت بأنه تم نقل 40 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكري لاستكمال عمل فحوصات متقدمة، وإعادتهم مرة أخرى للمنطقة، كما تم مناظرة 42 مواطنًا باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة حيث تضم القافلة موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية.

واختتمت بأن القافلة توفر 120 صنفًا من الأدوية تغطي كافة الأمراض، وذلك بالصيدلية المتنقلة، وسيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، وتوفير عربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع رأي المواطنين في الخدمة الطبية المقدمة لهم.

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