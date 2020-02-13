أخبار مصر | قافلة "الصحة" توقع الكشف المجاني على 12 ألفا بعزبة الهجانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة "الصحة" توقع الكشف المجاني على 12 ألفا بعزبة الهجانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت الوزيرة عن أنها وجهت بتنظيم القافلة الطبية بصفة دورية شهرية لأهالي منطقة العزبة بالمجان، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة.
وأشارت إلى أنه تم فحص 777 مواطنًا بمعامل الدم والطفيليات، و50 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 299 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.
ونوهت بأنه تم نقل 40 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكري لاستكمال عمل فحوصات متقدمة، وإعادتهم مرة أخرى للمنطقة، كما تم مناظرة 42 مواطنًا باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة حيث تضم القافلة موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية.
واختتمت بأن القافلة توفر 120 صنفًا من الأدوية تغطي كافة الأمراض، وذلك بالصيدلية المتنقلة، وسيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، وتوفير عربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع رأي المواطنين في الخدمة الطبية المقدمة لهم.