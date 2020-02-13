أخبار مصر | بيان برلماني عاجل لـ3 وزراء حول كوارث المصاعد الكهربائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان برلماني عاجل لـ3 وزراء حول كوارث المصاعد الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بيان عاجل وطلب إحاطة حول مخاطر أهمال صيانة المصاعد بالمستشفيات العامة والخاصة والوحدات السكنية والحكومية، استنادا وإعمالًا لنص المادة "134" من الدستور والمادة "197" من اللائحة الداخلية، مطالبا توجيه بيان عاجل وطلب الإحاطة للسادة وزراء "الإدارة المحلية – الداخلية – الإسكان".

وأضاف النائب في بيانه: "تعددت مخاطر المصاعد الكهربائية في المستشفيات العامة والخاصة وبعض المؤسسات العلاجية، فضلًا عن تمدد تلك الظاهرة إلى الوحدات السكنية والأبراج، ما أدى إلى مخاطر على صحة المواطنين بين الوفاة والإصابات الجسيمة، فضلا عن الاختناقات بالمحافظات والمراكز، إذ يحدث ذلك بسبب الاهمال الشديد من قبل المسئولين في المدن والمراكز والحماية المدنية بوزارتي الداخلية والإسكان، نظرًا لعدم متابعة التراخيص والاشتراطات البنائية للوحدات السكنية والإدارية والتفتيش الدوري على تلك المصاعد وعدم تطبيق القانون.

وطالب النائب بسرعة توجيه طلب الإحاطة والبيان العاجل لأهميته إعمالًا للدستور والقانون ولائحة المجلس، لحماية المواطنين من التعرض لمخاطر الوفاة، وإحالة الموضوع إلى لجنة الإدارة المحلية والدفاع والأمن والإسكان وعقد جلسة عاجلة حول الأمر لخطورته.