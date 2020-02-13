أخبار مصر | مجوهرات من الجثث وذهور ذابلة.. أغرب هدايا عيد الحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجوهرات من الجثث وذهور ذابلة.. أغرب هدايا عيد الحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ولكن هناك البعض ممن يسعون إلى الاختلاف والابتكار، حتى لو كانت الهدية المهداة لا علاقة لها بالرومانسية والحب من قريب أو من بعيد. وتستعرض بوابة "الخليج 365" في السطور التالية، تلك الهدايا غير المألوفة، نقلا عن موقع "business news daily":

يحتفل العالم غدا، بعيد الحب "الفلانتين"، وذلك بشراء أجمل الهدايا للحبيب وشريك الحياة، سواء كانت باقة من الزهور أو شوكولاتة وغيرها من الهدايا التقليدية المتعارف عليها.



مجوهرات من جثث محروقة





وتقدم إحدى الشركات فكرة غريبة، وهي تصنيع مجوهرات من رماد الجثث المحروقة التي تخص أحد الأحباء الموتى لتخليد ذاكرتهم إلى الأبد. أزهار ذابلة



Advertisements

وتعتبر وسيلة الزهور أفضل طريقة لتعبير عن الحب، ولكن البعض يسعون إلى الزهور غير التقليدية، فصنع باقة من الزهور الذابلة أو البالية كالقرنفل القديم تجعله مميزا. قلادة القلب الحقيقي





هي قلادة مصنوعة من القلب الحقيقي، وتصنع القلادة في لندن من خلال غمس القلب في الفضة الإسترليني التي تعد أغلى وأنقى أنواع الفضة. عقد وأساور من الشعر والأسنان



عقد مصنوع من خصلات شعرك أو خاتم مصنوع من أسنانك يعد أقوى الهدايا الغربية والطريفة للتعبير عن حبك للطرف الآخر، حيث يتم تصنيعها بطريقة تبدو رومانسية بدمجها في قوالب وسلاسل معدنية. وسادة نبضات القلب





هي وسادة معدة لجعلك تسمع نبضات حبيبك من خلال ارتداء سوار مبرمج على المعصم كأداة للتواصل بينكما، وحينما تضع رأسك على الوسادة وكأنك تضعها على صدره لسماع نبضات قلبه.

