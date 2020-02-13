أخبار مصر | "حواس" ينعي شيخ الأثريين علي رضوان: "فقدت أهم أصدقائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس" ينعي شيخ الأثريين علي رضوان: "فقدت أهم أصدقائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، وزير الآثار الأسبق، الأستاذ الدكتور علي رضوان شيخ الآثريين، رئيس اتحاد العام للآثاريين العرب، عميد كلية الآثار الأسبق.

وقال "حواس": إن الراحل كان من أهم الأصدقاء بالنسبة لي وكان أحد أهم علماء المصريات في العالم أجمع، وكان من أهم الآثاريين علماً وخلقاً، كما أنه أثرى المكتبة العربية والأجنبية بالعديد من المقالات الهامة والمؤلفاته القيمة المتنوعة.

وسأل حواس، الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته وأصدقائه وأحبائه وتلاميذه الصبر والسلوان، فالمصاب جلل.