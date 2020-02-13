أخبار مصر | برلماني: اختفاء برامج الأطفال تركتهم فريسة للتطور التكنولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: اختفاء برامج الأطفال تركتهم فريسة للتطور التكنولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خطورة اختفاء نوعية البرامج المفيدة الموجهة للأطفال، مشيرًا إلى أن إختفاء هذه البرامج اختفى معها خلق الحوار مع الأطفال وتنمية مهاراتهم وعقولهم، وتركهم فريسة للتطور التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي والتعرض إلى سلبياته أكثر من إيجابياته، من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر، واللاب توب، والهواتف، والدخول إلى الإنترنت للبحث عن المحتوى الذي يريده كل طفل ومن هذا المنطق تحدث الكوارث المختلفة.

وأشار في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن برامج الأطفال التي يتم عرضها على الإنترنت وموقع "يوتيوب" دون رابط أو رقيب على المحتوى المقدم للأطفال سواء أخلاقيًا أو ثقافيًا يعد خطأ جسيم خاصةً في مرحلة الطفولة، التي بها تشكيل هام جدًا للطفل، والذي يستقر في ذهن الطفل وسلوكه حتى نهاية العمر، وسيظهر تأثيرها مستقبلًا، لافتًا إلى أن هناك أفلام ومسلسلات ومشاهد محرضة على العنف، وكذلك أخرى جنسية وأخرى ضد القيم والمبادئ والأخلاقيات.

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وأضاف أن نتائج دراسة بريطانية جديدة تؤكد أنه إذا كان الطفل يقضي في الإنترنت حتى نصف ساعة في اليوم، فإن طلباته تتضاعف للحصول على المأكولات السريعة غير الصحية ورقائق البطاطا المقلية "الشيبس"، والمياه الغازية، وغيرها من المواد التي لا تفيد صحة الجسم بشيء، كما أن 80% من المولعين بالكمبيوتر، يصبحون لاحقا ضحايا السمنة والوزن الزائد.

وأكد النائب أن الدولة عليها دور كبير في إعادة برامج الأطفال بالشكل الشيق التي كانت عليه قديمًا وبما يتناسب مع متطلبات العصر والتطور الذي نشهده حاليًا، فضلًا عن الحاجة إلى النشأ وتحقيق الانتماء ومناقشة كافة المستجدات وما يحدث حول العالم بأسلوب سهل وبسيط، حتى لا يكونوا عرضة للخداع بمرور الوقت.

وطالب الاهتمام بالأنشطة الرياضية والجماعية في المدارس، فاللعب له دور كبير أيضًا في تشكيل وعي الطفل، مؤكدا أن الألعاب الجماعية تساعده على الاندماج في المجتمع كما تنمي عقله وحواسه، وتخلق فيه روح إبداعية وابتكارية بجانب مساهمتها في تفريغ طاقاته.