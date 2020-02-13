أخبار مصر | برلماني يطالب بمشاركة الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية

وقال في تصريحات اليوم الخميس: إن هناك نحو 12 جامعة، اتخذت قرارًا إلزاميًا بإلزام طلاب الجامعات بمحو أمية عدد من الأميين، وبالرغم من الشراكات بين هيئة تعليم الكبار مع الجهات الحكومية والجامعات، لكنها لم تصل للطموحات المأمولة، ولا بد من تفعيل القانون الملزم لهذه الجهات بالتعاون مع الهيئة.

وأضاف أنه طبقا لهيئة تعليم الكبار، فإن عدد المدرسين الموجودين في الهيئة ممن يمكنهم القيام بمهام محو الأمية لا يتجاوز 5 آلاف معلم، والهيئة ما زالت بحاجة لنحو 40 ألفا، ما يوفره الطلاب الجامعيين والخريجين بسهولة.

ونوه بتوفير حوافز للمتطوعين ممن يريدون المشاركة في المشروع القومي لمصر لمحو الأمية، الأمر الذي يزيد عدد المتقدمين، سواء من الخريجين الذي يطمحون في تحسين دخلهم المادي، أو الطلاب مقابل منحهم دورات تدريبية بالمجان أو غير ذلك من الحوافز.