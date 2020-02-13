مصر | وزارة الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لجنوب سيناء ودمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لجنوب سيناء ودمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بمحافظتي جنوب سيناء ودمياط، استمرارًا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد".

ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وقامت وزارة الداخلية، بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عددًا من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظتي دمياط وجنوب سيناء وذلك بالتنسيق بين مديريتي أمن جنوب سيناء ودمياط وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني تلك المناطق.

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وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان

وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني تلك المناطق.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.