مصر | ضبط 41 طن تمور فاسدة في الإسكندرية

ضبط (991) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (41،400) طن (تمور) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة.



- ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (17) طن (لوبيا- عدس) معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس".



- ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة فيصل (بمحافظة السويس) لتصرفه في (3850334) لتر "سولار" خلال الفترة من 1/8/2019 حتى 31/1/2020 والتي قدرت بمبلغ (25989754) جنيه تقريبًا، وباستكمال الفحص تبين عدم انتظام القيد بالدفتر الخاص بالمحطة وتجميعه (98100) لتر سولار، (6600) "لتر بنزين 92" والتى قدرت بمبلغ (713325) جنيها.

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- ضبط مالك مستودع دقيق بلدى بالتجزئة بدائرة مركز شرطة كوم أمبو (بمحافظة أسوان) لتصرفه في (40،735) طن "دقيق بلدي مدعم" ببيعها بالسوق السوداء، وقدرت بمبلغ (222005) جنيهًا تقريبًا.

- ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته (7،300) طن "سكر" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وقدرت بقيمة مالية (62050) جنيهًا تقريبًا.



- ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4) أطنان "زيت طعام- أرز أبيض- دقيق أبيض" معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات منتج نهائي، (8) طن "زيت طعام صويا" معبأة داخل تنكات تحمل إحدى العلامات التجارية "خلافًا للحقيقة"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات والملصقات المغشوشة والمقلدة للعلامات التجارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.