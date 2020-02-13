مصر | "الأدوية مجهولة المصدر" تُغلق 8 صيدليات بيطرية في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأدوية مجهولة المصدر" تُغلق 8 صيدليات بيطرية في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:



- ضبط 9 مصانع و3 محال أعلاف وسيارتين بنطاق محافظتي الإسماعيلية والفيوم بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية في مجال ضبط مخالفات وقضايا الثروة الزراعية. - ضبط 9 مصانع و3 محال أعلاف وسيارتين بنطاق محافظتي الإسماعيلية والفيوم بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية في مجال ضبط مخالفات وقضايا الثروة الزراعية. - ضبط 8 صيدليات بيطرية بنطاق محافظة القليوبية، لعدم وجود تراخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدم وجود طبيب مسئول ووجود أدوية مجهولة المصدر وبدون بيانات. - ضبط 21 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة في مجال حماية البيئة والصحة العامة. Advertisements



- ضبط 12 مخالفة مكمورة فحم، مدخنة بنطاق محافظتي القليوبية والفيوم، لعدم التزامها بالمساحات المقررة من الجهات المعنية فيما يتعلق بالتشوينات ووحدة معالجة متوقفة أثناء المرور وانبعاث أدخنة كثيفة.



- ضبط 20 مصنعا بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم" لارتكابهم المخالفات الآتية "سوء بيئة العمل، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية، عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة، زيادة نسبة الضوضاء، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية، عدم وجود سجل الحالة البيئية أو موافقة الجهات المختصة". - ضبط 20 مصنعا بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم" لارتكابهم المخالفات الآتية "سوء بيئة العمل، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية، عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة، زيادة نسبة الضوضاء، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية، عدم وجود سجل الحالة البيئية أو موافقة الجهات المختصة". - ضبط 71 قضية غزل مخالف وجوابي صيد مخالفة ومركب صيد بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون الصيد، بنطاق محافظتي القليوبية والفيوم.



- ضبط قضية انتهاء التراخيص الملاحية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية في مجال الملاحة الداخلية.

