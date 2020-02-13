مصر | المشدد 7 سنوات لمتهم بتوريج الهيروين في دار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لمتهم بتوريج الهيروين في دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة عامل خردة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدار السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد. ر"، عامل خردة، تهمة حيازة مخدري الحشيش والهيروين، بقصد الإتجار بدائرة قسم دار السلام.

وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أنه حال تفقده للحالة الأمنية أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.