مصر | بينهم طالبان.. سقوط 4 تجار مخدرات في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم طالبان.. سقوط 4 تجار مخدرات في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط 4 تجار مخدرات بينهم طالبان.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وكما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وأمكن أيضًا ضبط طالبَين مقيمان بمحافظة الجيزة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزتهما (3000 قرص مُخدر ومبلغ مالي وهاتفا محمول.