مصر | حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس عاطل لتمزيقه وجه طفل لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بورود بلاغًا من أسرة الطفل "سيف"، 8 سنوات، بقيام لص بتمزيق وجهة بكتر وإصابته بإصابه بالغة أدت إلى 85 غرزة بالوجه، أثناء مقاومة الطفل له بعد محاولته سرقة هاتفه المحمول.



على الفور تحركت قوة أمنية، ونجحت بمساعدة الأهالي في إلقاء القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.