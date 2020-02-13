مصر | تجديد حبس متهم بقتل صاحب سنترال في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بقتل صاحب سنترال في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صاحب سنترال،

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، حبس المتهم أيمن شعبان، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتله علي بخيت،باستخدام سلاح أبيض، لسرقته.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل "عامل سنترال" على يد بائع، بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك باستخدام سلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة، في وقت سابق لأقوال المتهم، وبسؤال أهالي المنطقة، أكدوا أن رواد شارع العشرين بفيصل لاحظوا قيام سيدة ترتدي النقاب بالتعدي بسلاح أبيض على صاحب سنترال داخل المحل فسقط الأخير غارقا في دمائه وأسرع البائعون والمارة للامساك بالسيدة ليتبين أنها "رجل" تخفى في ملابس حريمي، وأنه أحد الباعة المتواجدين بالشارع وصديق القتيل.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يمر بضائقة مالية، ونظرا لعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية حضر للمحل مرتديًا ملابس حريمي ونقاب وأغلق باب السنترال من الداخل، إلا أن المجني عليه شعر به فباغته بطعنة في الرقبة واستولى على ما يقرب من 15 ألف جنيه، وحاول الهرب إلا أنه تم ضبطه بواسطة الأهالي.