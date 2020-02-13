مصر | الحبس سنة لعاطل أجبر زوجته على توقيع إيصال أمانة بالإكراه

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "شريف.م"، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بإجبار زوجته على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 400 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وشريف محمد علي.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "شريف.م"، بإكراه المجني عليها "ولاء. ع"، بالقوة على توقيع إيصالات أمانة، وإقرار باستلام منقولاتها الزوجية، بأن تعدى عليها بالضرب وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإرغامها على وضع توقيعها على النحو الوارد بالأوراق.

كما قام المتهم بالتعدي على المجني عليها محدثًا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وكان ذلك ياستخدام أداة "حزام".