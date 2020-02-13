مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 20 مصنعا مخالفا للبيئة و71 قضية صيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 20 مصنعا مخالفا للبيئة و71 قضية صيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، التابعة لوزارة الداخلية، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط جميع المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

مخالفات وقضايا الثروة الزراعية:

الإنتاج الزراعي: ضبط (9 مصانع- 3 محال أعلاف – سيارتين) بنطاق محافظتى الإسماعيلية والفيوم بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

الطب البيطرى:

ضبط (8 صيدليات بيطرية) بنطاق محافظة القليوبية لعدم وجود ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية – عدم وجود طبيب مسئول – وجود أدوية مجهولة المصدر وبدون بيانات.

حماية البيئة والصحة العامة:

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ضبط (21) سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (12) مخالفة (مكمورة فحم، مدخنة) بنطاق محافظتى القليوبية والفيوم– لعدم التزامها بالمساحات المقررة من الجهات المعنية فيما يتعلق بالتشوينات ووحدة معالجة متوقفة أثناء المرور وانبعاث أدخنة كثيفة.

ضبط (20) مصنعا بنطاق محافظتى "الجيزة والفيوم" لارتكابهم المخالفات الآتية "سوء بيئة العمل، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية، عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة، زيادة نسبة الضوضاء، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية، عدم وجود سجل الحالة البيئية أو موافقة الجهات المختصة".

فى مجال حماية الثروة السمكية:

ضبط (71) قضية "غزل مخالف – جوابى صيد مخالفة – مركب صيد بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون الصيد، بنطاق محافظتى القليوبية والفيوم.

فى مجال الملاحة الداخلية:

ضبط عدد (1) قضية (انتهاء التراخيص الملاحية) بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.