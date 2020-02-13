مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية المعصرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية المعصرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المعصرة" والصادر ضدهم حُكم غيابي بالسجن المؤبد، لجلسة 16 فبراير المقبل؛ لمرافعة الدفاع.

والمتهمان المعادة إجراءات محاكمتهما هما: جمال عبد الرؤف عبد الرحمن حسن، وحسن علي أحمد علي.

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضم المتهمان إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما واجها اتهامات بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي "جماعة الإخوان المسلمين" والتي تتطلع لتحقيق أغراضها بغير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى فى البلاد وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أهدافها.

واتهمتهما النيابة أيضًا بحيازة مواد مفرقعة بان قاما بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجهات الجماعة الإرهابية، وروجا لأغراضها حال حيازتهما، وإحرازهما مطبوعات في أثناء اشتراكهما بتظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة.