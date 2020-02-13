شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن «آية مصطفى محمد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن «آية مصطفى محمد»، من مواليد إسرائيل 1998، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق. وللاطلاع على نص القرار:

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