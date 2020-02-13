شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يوضح حقيقة تجول 3 أسود على رصيف الحاويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مسؤولو ميناء الإسكندرية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، عن تجول 3 أسود برصيف الحاويات داخل الميناء. وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، عدم علاقة ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالصور المتداولة للأسود.

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وأضاف الغندور، في تصريحات صحفية، الخميس: «لا أعرف مدى صحة الصور إلا أنها بالتأكيد ليست في موانئ الإسكندرية.. ولم نرصدها أو نخطر بها على الإطلاق»، مرجحا أن تكون الصور المتداولة التقطت في دولة أخرى.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد تداولوا، صباح الخميس، صورا تظهر تجول 3 أسود على رصيف الحاويات، قائلين إنها التقطت داخل ميناء الإسكندرية.

وأثارت الصور موجة من السخرية والاستغراب بين رواد «فيسبوك»، متسائلين عن «كيفية وصول الأسود على أرصفة ميناء الإسكندرية؟»، ورد فعل الموظفين والعاملين عند رؤيتهم الأسود.