شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فرنسي في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمركز الطب الطبيعي بالعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف مركز جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الأستاذ الدكتور نيكولاس لونجون، خبير جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة مونبلييه بفرنسا، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2020، حيث يقوم خلالها بمناظرة الحالات وإجراء جراحات العمود الفقري.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس.

وتتم حاليًا مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية يوميًا، عدا الاثنين والجمعة.