شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات موقف رقمنة منظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل.

واستعرض وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمحاور تنفيذ مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تتضمن البنية التكنولوجية، وما يتعلق بالربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى التجريبية بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، مع مراكز البيانات، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم ربط عدد 53 موقعاً تابعاً للمنظومة في محافظة بورسعيد، فضلاً عن 118 منشأة في محافظة الأقصر، و25 منشأة في محافظة جنوب سيناء.

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وتطرق «طلعت» إلى محور التطبيقات المستخدمة في المنظومة، ومنها ما يخص تسجيل المنتفعين، ومقدمى الخدمة والملف الطبى، وكذا إدارة عمليات التأمين والمطالبات وإدارة الموارد المالية، منوهاً إلى أنه تم تسجيل عدد 600 ألف مواطن في محافظة بورسعيد، وتفعيل تطبيق مقدمى الخدمة والملف الطبى، الذي تم من خلاله تسجيل ما يزيد على 100 ألف زيارة لعدد ما يقرب من 70 ألف منتفع منذ بداية التشغيل في 14/9/2019.

وأشار إلى الموقف التنفيذى للمحور الخاص بعناصر تشغيل منظومة التأمين الصحى عبر هيئاتها الثلاث، موضحاً أنه تم تفعيل أكثر من 600 مستخدم لتشغيل 31 وحدة ومركزاً و7 مستشفيات و3 منشآت تابعة للهيئات، مضيفاً أنه تم تدريب ما يزيد على 2000 مستخدم من أطقم طبية وفنية وإدارية في محافظة بورسعيد على أنظمة وتطبيقات المنظومة، وجارٍ الإعداد لإقامة برامج تدريبية لمستخدمى منظومة التأمين الصحى في محافظتى الأقصر وجنوب سيناء.

وأكد وزير الاتصالات أن هناك تكاملاً وربطاً بين مختلف قواعد البيانات القومية لتبادل المعلومات، مشيراً إلى أنه تم الربط بين منظومة تسجيل المنتفعين والبوابة الحكومية، كما تم الربط بين قواعد بيانات المنتفعين وقواعد البيانات القومية.