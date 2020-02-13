شكرا لقرائتكم خبر عن «جواز بقرار جمهوري».. السيسي يأذن لـ«محمد إسماعيل» بالزواج من «آمال هيسوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 55 لسنة 2020 بالإذن لـ«محمد حسانين إسماعيل»، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من «آمال محمد الوناس هيسوم»، المتمتعة بالجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية. وللاطلاع على نص القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جواز بقرار جمهوري».. السيسي يأذن لـ«محمد إسماعيل» بالزواج من «آمال هيسوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.