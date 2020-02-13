شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة للتوعية بترشيد المياه فى محافظة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة توعية مائية تحت شعار نقطة مياه تساوى حياة بمركز شباب السلام بمحافظة الإسماعيلية حاضر فيها عاطف عبد الرحيم مدير عام الإعلام بمشاركة مختلف فئات الشباب والشابات من طلبة الجامعات.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، كما تم خلال الندوة التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى.

وتم خلال الندوة التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائي بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام الطلبة والطالبات ومراكز الشباب بمنطقة السرو وقراها بتدشين حملات توعية بالقرى والنجوع لتوعية جموع المواطنين بأهمية الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من الهدر والتلويث والتعديات وكذلك قيام المراكز بنشر ثقافة التوعية المائية بين جموع المواطنين وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت وطلبة المدارس والجامعات لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل .

وتم توزيع جوائز نقدية من قبل مديرية الشباب والرياضة على الفائزين بمسابقة الندوة وهدايا من منتجات الإعلام المائى فى نهاية اللقاء .

الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.

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ندوة للتوعية بترشيد المياه فى محافظة الإسماعيلية (1)



ندوة للتوعية بترشيد المياه فى محافظة الإسماعيلية (2)



ندوة للتوعية بترشيد المياه فى محافظة الإسماعيلية (3)



