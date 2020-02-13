شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتعاقد على 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار التعاقد على 700 ألف جهاز تابلت لطلبة الصف الأول الثانوى العام المقبل، مشيرا إلى أن الإنجاز الذى حققه طلاب الصف الثانى الثانوى فى نتائج نصف العام الدراسى الأول، يؤكد أن الوزارة بدأت عملية تصحيح المنظومة التعليمية فى مصر.

وقال الوزير إن رحلة بناء التعليم المصرى الجديد بدأت منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن التعلم ما هو إلا رحلة حياة تبدأ بانتهاء المراحل الدراسية المختلفة وبعد ذلك يكون والاتجاه إلى الحياة العملية، معربا عن سعادته لاختيار البنك الدولى مصر لتنظيم هذا المؤتمر لعرض تجربتها الجديدة المتعلقة بنظام تطوير التعليم، على الدول العربية والإفريقية المشاركة فى هذا المؤتمر.

وأوضح أن ما يحدث فى المرحلة الثانوية من استخدام التكنولوجيا الجديدة ونظام الامتحانات التى يعتمد على الفكرما هو تحضير لرحلة الحياة لم يمكن لاحد تخيلها مؤكدا أن التحضير الجيد هو بالمهارات وليس بالدرجات أو تنسيق الجامعات.

وقال إن رؤية القيادة السياسية في مصر منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير التعليم كانت وراء التطور الكبير الذي تشهده المنظومة التعليمية، موضحا أن عملية التطوير بدأت بإنشاء بنك المعرفة عام 2015، وفى عام 2016 تم متاقشة حلم التعليم الجديد فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وفى عام 2017 كان هدفنا التطوير رغم المشاكل التى واجهت الوزارة من قلة اعداد المدارس، والبنية تحتية، ونقص المعلمين.

وشدد على أن الوزارة بدأت العمل على 6 محاور أساسية هى نظام التعليم الجديد 2.0 ، المدارس اليابانية، ذوى الاحتياجات الخاصة، نظام التقييم المعدل، التكنولوجيا التطبيقية، الأبنية التعليمية.

وأضاف أنه فى أغسطس عام 2017 تم البدء فى وضع الإطار العام المناهج الدراسية، وتم تيسير الدمج ، كما تم إنشاء 1341 مدرسة و أكثر من 20 ألف بتكلفة 6 مليارات جنيه.

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وأوضح أنه فى عام 2018 تم تدريب المعلمين، والانتهاء من الإطار العام للمناهج الجديدة وتوقيع برتوكول المدارس اليابانية، وإطلاق حقيبة التعلم الذكي وحقيبة الموهوبين لذوى الاحتياجات الخاصة، وإطلاق فكرة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوقيع شراكات مع العديد من المؤسسات الدولية والمصرية لبناء المناهج التعليمية، والانتهاء من كتب رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائى، وتدريب 22 ألف معلم وأخصائى على تقيل الاختلاف والاكتشاف المبكر وتعديل السلوك.

وأضاف أنه بالتوازى مع تطوير مناهج مرحلة الروضة والمراحل الابتدائية تم العمل على توفير 708 آلاف جهاز تابلت للصف الأول الثانوي، وتركيب الشبكات الإلكترونية فى 2500 مدرسة، كما تم افتتاح 35 مدرسة يابانية فى 21 محافظة وإنشاء أكثر من 10 ألاف فصل جديد.

وقال إنه فى عام 2019 تم الانتهاء من مناهج الصفين الثانى والثالث الابتدائى، وأيضا بدء العمل فى إنشاء مركز ذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضا استلام طلبة الصف الأول الثانوي لأجهزة التابلت، وعقد اختبار الكترونى لـ 400 ألف طالب.