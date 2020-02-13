شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث مع هيئة كير الدولية مشروعات تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، وفدا من هيئة كير الدولية لاستعراض أهم أنشطة الهيئة فى مصر وبحث سبل التعاون المشترك مع الوزارة، ويعد مشروع تمكين وتوظيف الشباب، يعد أولى المشروعات التى نفذتها الهيئة، الذى سيتم الاستفادة منه فى برنامجى "فرصة "و " مراكب النجاة " فى جميع المحافظات المستهدفة للحد من الهجرة غير الشرعية للشباب بالإضافة الى مشروع تمكين المرأة الذى يهدف إلى تمكين النساء الفقيرات والمهمشات فى صعيد مصر.

وعرضت هيئة كير الدولية عدد من مشروعاتها التنموية فى مصر مثل مشروعها مع البنك المركزى بخصوص نموذج الادخار والإقراض والذى يضم مبادرة الدفع الإلكترونى التى يتم تنفيذها حاليا بتمويل من بنك الإسكندرية فى محافظتى أسيوط وبنى سويف.

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مشروع الهيئة مع منظمة دروسوس بخصوص تدريب مزارعى الطماطم من السيدات على كيفية تجفيف الطماطم وربطها مع مصدرين للطماطم المجففة وسيتم امداد السيدات من خلال المشروع بالبذور وأدوات تجفيف الطماطم فى محافظتى قنا والأقصر، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارى دراستها منها مشروع تنفيذ استراتيجية تدعم تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من تبنى أفضل الممارسات وتمكين المزارعين أصحاب تلك المزارع الصغيرة من الوصول إلى الأسواق العالمية والإدارة الفعالة للمياه.