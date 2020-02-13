شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: نريد طفل مصرى شغوف بالمعرفة وليس بالدرجات والمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رحلة بناء النظام الجديد للتعليم، خلال فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط" بحضور وزراء، مؤكدا أن ما تم هو أول الغيث فى رحلة التطوير، والغش والدروس لن تفيد الطلاب فى المستقبل والسلاح الذى يفيد أولادنا هو التعلم والمعرفة، وهناك عمل مشترك بين كل الوزارات، قائلا: "نريد طفل مصرى شغوف بالتعلم والمعرفة، وليس الدرجات والمجموع، لأن العالم مفتوح ولابد من أن نفكر مستوانا فين من سنغافورة وكوريا".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مناهج مدارس التربية الفكرية "ذوي الاحتياجات الخاصة".

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وأضاف طارق شوقى، أنه تم تركيب 26 ألف شاشة الكترونية بالمدارس المصرية، وذلك فى ظل سلسلة التطوير الذى تشهدها عملية تطوير العملية التعليمية في مصر .

وأوضح وزير التعليم، أن لدينا مليون و300 ألف معلم نحاول معهم في تطوير طريقة التدريس، كما نعمل على حل مشكلة تكدس الفصول وتدريب المعلمين، وذلك بالتدريج حتى نصل إلى عام 2030.

وأشار طارق شوقى إلى أن الدروس والغش وكل الأساليب القديمة التى يستخدمها بعض الطلاب لن تجدي معه أي نفع في النظام الجديد.