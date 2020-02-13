شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "الحوت الكاذب" فى 10 معلومات بعد العثور عليه نافقا بشواطئ الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت محميات البحر الأحمر مساء أمس الأربعاء على حوت نافق بشواطئ مدينة الغردقة، وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته، اليوم، الخميس، أنها قد انتهت اعمال الفحص المبدئى للحوت النافق ان طوله خمسة امتار تقريبا وهو من النوع الحوت القاتل "غير الحقيقي"، حيث يعرف بهذا الاسم بسبب التشابه الكبير فى السلوك مع الحوت القاتل التي تفضل العيش فى المياه الباردة.

تعرف على تلك الحوت فى المعلومات الآتية:

1- الحوت القاتل الكاذب من فصيلة الدلافين وليس من الحيتان ويطلق عليه الحوت القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل.

2- آخر رصد لظهوره بالبحر الأحمر كان فى عام 2018 بالقرب من الغردقة لسرب يتكون من 10 إلى 12 .

3 - الأماكن التى تم رصده بها عدة مرات على الشواطئ القريبة من جزيرتى الروكى والزبرجد ورأس محمد بجنوب سيناء .

4- يطلق عليه علميًا "killer false whale" ويبلغ طوله 5 أمتار ويطلق عليه القاتل الكاذب ويشبه الحيتان لحد كبير.

5- أول ظهور له بمياه البحر الأحمر حسب تسجيلات رسمية كان فى عام 1985.

6 - يضاف إلى قائمة الكائنات البحرية التى تم رصدها فى البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وبينها القرش الحوتى والحوت الأحدب وسمكة الشمس.

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7- محميات البحر الأحمر قامت بالعثور عليه نافق بالقرب من شواطئ أحد الفنادق بالغردقة

8 - تم نقله إلى معهد علوم البحار لأخذ عينات منه ومعرفة سبب نفوقه ثم تحنيطه بوضعه بمتحف الأحياء البحرية بعلوم البحار.

9- يرجح الباحثون البيئيون موته بسبب فقدانه لسرب الدلافين المرافق له، أو اصطدامه بمركب سياحى .

10- باحثو معهد علوم البحار سيقومون بأخذ عينات من المعدة والأمعاء لمعرفة سبب تفوقه ثم تشريحه لتحنيطه.

وقال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، إنه ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر يفيد بالعثور على حوت نافق بالقرب من شواطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة، وانتقلت على الفور لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة الحوت .

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحوت من نوعية " الحوت الكاذب"(False killer whale" وهو من فصيلة الدرافين ويبلغ طوله 5 أمتار وتم نقله من إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وكذلك تحنيطه لوضعه بالمتحف الخاص بعهد علوم البحار .

وكشف مصدر عن أن تلك النوعية من الحيتان يكون سبب نفوقها بسبب تغيبه من السرب التابع له، أو أن هناك تصادما حدث له من لنش أو مركب أثناء إبحاره .



الحوت الكاذب نافق



الحوت الكاذب نافق



الحوت الكاذب نافق