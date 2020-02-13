شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر فى جدة تتابع أحوال السجناء المصريين فى السجون السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار قيام البعثات المصرية بالخارج بالمتابعة المستمرة لأحوال وقضايا السجناء المصريين في السجون التي تقع في نطاق اختصاصها، قام أعضاء من القنصلية العامة المصرية في جدة بزيارة ثلاثة سجون سعودية في نطاق اختصاص القنصلية منذ بداية العام الجاري.

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وقام أعضاء القنصلية، في هذا السياق، بزيارة سجن المباحث العامة بذهبان، حيث تمت مقابلة 10 مواطنين، وسجن المباحث العامة في أبها، حيث تمت مقابلة 39 مواطناً، بالإضافة إلى السجن العام بخميس مشيط، حيث تمت مقابلة 42 مواطناً.

ويقوم أعضاء البعثات المصرية بالخارج بزيارة السجون بشكل منتظم لمقابلة السجناء المصريين للاطمئنان على احوالهم، والتعرف على طلباتهم، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية في دولة الاعتماد للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بقضاياهم.