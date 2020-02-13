حبس مسجل خطر تعدى على جاره بسكين في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتعدي على جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشروا مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر بمنطقة حدائق القبة.
ودلت التحريات أن المجني عليه تضرر من شخص له معلومات جنائية لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما حول الجيرة مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي بالرأس، وعلل عدم إبلاغه خشية تعد المشكو في حقه عليه مرة أخرى وتم ضبط المتهم.
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