في يوم واحد.. تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري، بحوزة 185 متهم، 255 قضية مخدرات بحوزة 273 متهما، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 26 كيلو جرام. وأثمرت جهود رجال مباحث تنفيذ الأحكام خلال الحملة عن تنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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