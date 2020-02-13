خبير فرنسي في جراحة المخ والأعصاب بمركز التأهيل في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: يستضيف مركز جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الأستاذ الدكتور نيكولاس لونجون خبير جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة مونبلييه بفرنسا، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 21 مارس المقبل، حيث يناظر حالات مع إجراء جراحات العمود الفقري. ويتم حاليا مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية يوميا عدا الاثنين والجمعة.

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