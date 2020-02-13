ابنة نجيب محفوظ تهدي "الثقافة" 257 كتابًا من مكتبة أديب نوبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، أن ابنه الأديب الراحل نجيب محفوظ (أم كلثوم) أهدت مجموعة جديدة من أعمال ومقتنيات (أديب نوبل) لمتحفه بتكية محمد بك أبو الدهب بحي الأزهر، والتي بلغت 257 كتابا من الأعمال المترجمة لوالدها الراحل للكثير من اللغات منها (الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الألمانية، الإيطالية، النرويجية، الفنلندية، السويدية والصينية).

وقالت عبد الدايم - في بيان اليوم - إن ذكرى نجيب محفوظ ستبقى خالدة باعتباره أيقونة في تاريخ الإبداع العالمي، مشيرة إلى أن جهود الثقافة المصرية مستمرة بالتعاون مع أسرة أديب نوبل التي تؤدي دورا بارزا لإضافة مقتنيات إلى سيناريو العرض المتحفي للتأكيد على المكانة المميزة لنجيب محفوظ في الساحتين الإقليمية والدولية.

وتوجهت بالشكر لابنة الأديب الراحل أم كلثوم التي وصفتها بالشخصية المستنيرة المدركة لأهمية الحفاظ على تراث رموز مصر كجزء من ملامح الهوية الوطنية.

من جانبها، قالت أم كلثوم محفوظ إن الإهداءات احتوت على الترجمة الأدق لرواية (أولاد حارتنا) التي صدرت عام 1970، بالإضافة لبعض الأوراق بخط يد محفوظ والمعنونة بـاقتراح نظام جديد ويضع فيها رؤية حول تكوين الأحزاب السياسية، وأخرى بعنوان المعركة وهي مسودة لقصة قصيرة بالإضافة إلى معطفه الشهير.