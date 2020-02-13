"تحنيط جثمانه".. أول تحرك من البيئة بشأن الحوت "القاتل" في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تطورات حادث العثور علي حوت نافق بساحل مدينة الغردقة، بعد انتشاله من المياه ونقله لمقر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد؛ لإجراء الفحوصات عليه ودراسة الأسباب التي أدت إلى نفوقه والاستفادة منه في البحث العلمى والتوعية من خلال تحنيط جثمانه.

وقال بيان لوزارة البيئة، اليوم الخميس، إن أعمال الفحص المبدئي للحوت النافق انتهت إلى أن طوله 5 أمتار تقريبًا، وهو من النوع الحوت القاتل "غير الحقيقي" حيث يعرف بهذا الاسم بسبب التشابه الكبير في السلوك مع الحوت القاتل الذي يفضل العيش في المياه الباردة.

وأضافت الوزارة أنه من المعروف أن نوع الحوت النافق الذي تم العثور عليه بالأمس، من الحيتان واسعة الانتشار عالمياً وغير المهددة بالانقراض، إذ يعيش في معظم بحار ومحيطات العالم بأعداد كبيرة ويتغذى على الأسماك وبعض أنواع الرخويات البحرية، ويصل طوله إلى 6 أمتار بحد أقصى، ويشاهد في مجموعات تتراوح أعدادها بين 5 :10 أفراد، ولا يمثل هذا النوع من الحيتان أي خطورة على البشر، كونه من الكائنات المسالمة التي لا تهاجم الإنسان.

ودعت وزارة البيئة، المواطنين، إلى حسن التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها ويمكن التواصل مع الوزارة للإجابة عن أي استفسار بشأن حماية الحياة البرية من خلال الخط الساخن للوزارة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءً، عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.