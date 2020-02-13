مصر | السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في التجمع الأول.

البداية كانت بتلقي غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالتجمع الأول.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، إذ تم الدفع بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع إمتداد النيران للمنازل المجاورة، وتمت السيطرة عليه.

المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائية كشفت أن سبب نشوب الحريق داخل عرفة الأطفال بالشقة، ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.