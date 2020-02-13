أخبار مصر | مركز الطب بالعجوزة يستضيف خبيرا فرنسيا في جراحة المخ والأعصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الطب بالعجوزة يستضيف خبيرا فرنسيا في جراحة المخ والأعصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مركز جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الأستاذ الدكتور نيكولاس لونجون خبير جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بجامعة مونبلييه بفرنسا.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن استضافة الخبير خلال الفترة من 15 - 21 مارس 2020، حيث يقوم خلالها بمناظرة الحالات وإجراء جراحات العمود الفقري، ويتم حالياً مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية يومياً عدا الاثنين والجمعة .