أخبار مصر | وزير التعليم: مليون ونصف دخلوا على "بنك المعرفة" صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: مليون ونصف دخلوا على "بنك المعرفة" صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه تم عمل نظام تعليمي جديد لإكساب المهارات، وإنشاء بنك المعرفة والتعاون مع الناشرين على مستوى العالم، وإتاحته للمواطنين من دون تكلفة، رغم أنه يكلف الدولة كثيرا حيث تم إطلاقه في يناير لعام ٢٠١٦.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا"، أنه حتى صباح اليوم الخميس، دخل على بنك المعرفة مليون ونصف زائر، وأن أي وقت يتم تضيعه في غير تنمية الأطفال يعتبر خسارة كبيرة.

وتابع أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التعليم الفني، وتعمل على حل مشكلة الكثافة.