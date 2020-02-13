أخبار مصر | وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع هيئة "كير الدولية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع هيئة "كير الدولية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وفد من هيئة كير الدولية، لإستعراض أهم أنشطة الهيئة في مصر، وبحث سبل التعاون المشترك مع الوزارة.

في بداية الاجتماع عرضت هيئة كير الدولية عددًا من مشروعاتها التنموية في مصر، مثل: مشروعها مع البنك المركزي، بخصوص نموذج الإدخار والإقراض، الذي يضم مبادرة الدفع الإلكتروني التي يتم تنفيذها حاليا بتمويل من بنك الإسكندرية في محافظتي أسيوط وبني سويف.

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وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مشروع الهيئة مع منظمة دروسوس بخصوص تدريب مزارعي الطماطم من السيدات على كيفية تجفيف الطماطم وربطها مع مصدرين للطماطم المجففة، وسيتم إمداد السيدات من خلال المشروع بالبذور وأدوات تجفيف الطماطم، في محافظتي قنا والأقصر.

كما تم مناقشة عددًا من المشروعات الجاري دراستها منها: مشروع تنفيذ إستراتيجية تدعم تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من تبني أفضل الممارسات، وتمكين المزارعين أصحاب تلك المزارع الصغيرة من الوصول إلى الأسواق العالمية والإدارة الفعالة للمياه.

كما تم مناقشة مشروع تمكين وتوظيف الشباب والممول من شركة ميكروسوفت، الذي يعد أولى المشروعات التي نفذتها الهيئة، المقرر الاستفادة منه في برنامجي "فرصة" و"مراكب النجاة"، في جميع المحافظات المستهدفة للحد من الهجرة غير الشرعية للشباب، بالإضافة إلى مشروع تمكين المرأة الذي يهدف إلى تمكين النساء الفقيرات والمهمشات في صعيد مصر.