أخبار مصر | وفد قنصلي يزور 3 سجون سعودية لمتابعة أحوال المواطنين المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد قنصلي يزور 3 سجون سعودية لمتابعة أحوال المواطنين المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار أعضاء من القنصلية العامة المصرية في جدة، 3 سجون سعودية في نطاق اختصاص القنصلية منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ذلك في إطار قيام البعثات المصرية بالخارج بالمتابعة المستمرة لأحوال وقضايا السجناء المصريين في السجون التي تقع في نطاق اختصاصها.

وزار أعضاء القنصلية، في هذا السياق، سجن المباحث العامة بذهبان، حيث تمت مقابلة 10 مواطنين، وسجن المباحث العامة في أبها، حيث تمت مقابلة 39 مواطناً، بالإضافة إلى السجن العام بخميس مشيط، حيث تمت مقابلة 42 مواطناً.

ويقوم أعضاء البعثات المصرية بالخارج بزيارة السجون بشكل منتظم لمقابلة السجناء المصريين للاطمئنان على أحوالهم، والتعرف على طلباتهم، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية في دولة الاعتماد للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بقضاياهم.