أخبار مصر | أول طلب إحاطة بشأن أزمة محمد رمضان والطيار "أبو اليسر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول طلب إحاطة بشأن أزمة محمد رمضان والطيار "أبو اليسر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الخميس، فيما يخص إساءة الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، واستغلال منصات الإعلام إضرارا بالطيران المصري وسمعته عالميا.

وأكدت عبد الحليم، أن المضرور من هذه المعركة هو سمعة الطيران المصري، الذي يتأثر بهذه المناوشات، حيث يقوم كلا من الطرفين باستغلال المنصات الإعلامية للترويج لأوجه دفاعهم ضد بعضهم البعض، مضيفه أنهم يقوموا باستغلال الإعلام والصحف المصرية من خلال فيديوهات تراشق وصفي فيما بينهم، ما يؤثر سلبيا على اسطولنا الجوي.

وقالت عضو البرلمان: إن الممثل محمد رمضان، نشر في أكتوبر الماضي، عبر حسابه "إنستجرام"، مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها"، قائله: "إن محمد رمضان، قام من مقعد الركاب الخاص وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، قد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة، ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة".

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وتابعت: "أنه وبعد إغلاق القضية والتحقيق مع الطيار ومجازاته عادت المناوشات بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".

وأشارت إلى أن الفنان محمد رمضان قام بأعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء لسمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها، ما أضر بسمعة الطيران المدني المصري.

وطالبت عضو البرلمان، بوقف إذاعة مثل هذه الفيديوهات، ويجب إصدار قرار من وزير الإعلام بشأن منع الصحف والإعلام تناول هذه القضية، كونها تؤثر على سمعة الطيران المصري الدولية.