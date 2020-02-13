أخبار مصر | البيئة عن الحوت النافق: قاتل "غير حقيقي" ولا يمثل خطورة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، آخر المستجدات في حادث العثور على حوت نافق بساحل مدينة الغردقة.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم انتشال الحوت من المياه ونقله إلى مقر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لإجراء الفحوصات عليه ودراسة الأسباب التي أدت إلى نفوقه والاستفادة منه في البحث العلمي والتوعية من خلال تحنيط جثمانه.

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وانتهت أعمال الفحص المبدئي للحوت النافق، وتبين أن طوله 5 أمتار تقريبا وهو من النوع الحوت القاتل "غير الحقيقي"، حيث يعرف بهذا الاسم بسبب التشابه الكبير في السلوك مع الحوت القاتل التي تفضل العيش في المياه الباردة.

ومن المعروف أن نوع الحوت النافق الذي تم العثور عليه بالأمس من الحيتان واسعة الانتشار عالميا وغير المهددة بالانقراض، حيث يعيش في معظم بحار ومحيطات العالم بأعداد كبيرة ويتغذى على الأسماك وبعض أنواع الرخويات البحرية ويصل طوله إلي 6 أمتار بحد أقصي ويشاهد في مجموعات تتراوح أعدادها بين ٥-١٠ أفراد، ولا يمثل هذا النوع من الحيتان أي خطورة على البشر حيث أنه من الكائنات المسالمة التي لا تهاجم الإنسان.

ودعت ياسمين فؤاد، المواطنين إلى حسن التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها ويمكن التواصل مع الوزارة للإجابة عن إي استفسار حول حماية الحياة البرية من خلال الخط الساخن للوزارة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس أب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.