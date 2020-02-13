أخبار مصر | قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 1674 شخصا بتشاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 1674 شخصا بتشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد، أعمالها أمس الأربعاء.

وقعت القافلة – وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس- الكشف الطبي على 1674 شخصًا، كما أجرت 24 عملية جراحية، شملت جراحات العظام والأطفال والجراحة العامة، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن 7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.

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وتتضمن القافلة 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجاري.

وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، حيث عملت القافلة الأولى في أحياء العاصمة أنجمينا، في حين توجهت القافلة الثانية لولاية "أبشي"، بينما توجهت القافلة الثالثة إلى ولاية "وادي فير" التي تضم ثلاثة أقاليم هي: بيلتين، ودار تاما، وكوبي.

وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وذلك انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.