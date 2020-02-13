أخبار مصر | اليوم.. انعقاد المؤتمر الـ23 لنقابات الأطباء الفرعية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انعقاد المؤتمر الـ23 لنقابات الأطباء الفرعية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، مؤتمر النقابات الفرعية الثالث والعشرون، ويستمر حتى مساء غد الجمعة 14 فبراير، بمشاركة وفود من مجالس النقابات الفرعية المختلفة، بالإضافة لبعض الضيوف والنقابيين السابقين.

ويناقش المؤتمر والذي يعقد بالقاهرة، عدة موضوعات منها توحيد إجراءات التعامل مع حالات الاعتداء على الأطباء، وهجرة الأطباء، ومشكلات العيادات الخاصة، والأعلام والطب.

كما سيناقش المؤتمر، وضع الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.