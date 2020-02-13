أخبار مصر | جولة في صحف اليوم.. اهتمام بنشاط الرئيس وآخر تطورات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في صحف اليوم.. اهتمام بنشاط الرئيس وآخر تطورات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، بنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، حيث تناولت نتائج اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وجمال نجم نائب المحافظ، واستقباله لوفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي.

تحت عنوان "الرئيس: تحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض الدين العام والحد من التضخم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية المواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أكد، خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وجمال نجم نائب المحافظ، ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة قوله: إن الاجتماع تناول استعراض السياسة النقدية وما يقوم به المركزى من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدى فى إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفى.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، أهم تطورات ومؤشرات المركز المالى للبنك خلال العام الماضى، مؤكدا أن المركزى يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي بما يحافظ على التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية

واستعرض عامر أخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك المركزى والجهاز المصرفى خلال العام الماضى بما فى ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الخدمية فضلا عن جهود تطوير وتحديث البنوك خاصة من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالى، وذلك بهدف مواكبة التطورات التى طرات على العمل المصرفى وتدعيم دور المركزى فى الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ودعم الاستقرار المالى.

شهد الاجتماع عرض أخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع ألاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها فى ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها.

وفى تناولها لنشاط الرئيس أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أشاد بالتعاون الثنائى المثمر بين مصر وفرنسا على الصعيد البرلماني، مشيرًا إلى أن مصر تقدر جهود أصدقائها فى البرلمان الفرنسى للدفع بأطر التعاون الثنائى تعزيزًا لشتى مسارات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسى برئاسة كاترين موران وبحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله: إن الرئيس السيسى استهل اللقاء بالترحيب بالوفد البرلمانى الفرنسى فى القاهرة، معربا عن التقدير للتطور المستمر فى العلاقات المصرية الفرنسية وزيادة وتيرة التنسيق بين البلدين فى مختلف المجالات وكذا الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى فضلا عن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وما تفرضه من تحديات جسام على مصر وفرنسا تستلزم تعزيز التشاور والتعاون بين البلدين على كافة المستويات.

ومن جانبها، أعربت كاترين موران عن تقدير مجلس الشيوخ الفرنسى لجهود الرئيس السيسى فى مجال الإصلاح والتنمية داخل الصعيد الخارجى خاصة فى المحيط الإقليمى المضطرب لمصر وهى الجهود التى أسفرت خلال السنوات الماضية لأن تصبح مصر قطبا للاستقرار والأمن والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بقيادة الرئيس، مؤكدة فى هذا الصدد الدعم الفرنسى الكبير لجهود الرئيس والدولة المصرية.

وأضافت "الجمهورية" أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى عديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتطوير منظومة التعليم فى مصر وتعزيز حركة السايحة بين البلدين، حيث أكد الوفد الفرنسى فى هذ الصدد حرص بلاده على تعزيز الاستثمارات الفرنسية فى مصر، وذلك للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التى تتخذها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى التعاون بين البلدين اتصالا بأولويات خطط التنمية الشاملة فى مصر فى مختلف المجالات.

Advertisements

وعن اجتماع مجلس الوزراء أمس عودة إلى صحيفة "الأهرام" التى أوضحت أن المجلس، برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء، ناقش عددا من القضايا والملفات فى مختلف القطاعات بهدف دفع العمل بها وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركة الرئيس عبد التفاح السيسى فى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى التى عقدت خلال 9 و10 فبراير الحالى والتى شهدت تسليم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد إلى رئيس جنوب أفريقيا.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بتنظيم مصر مؤتمر ومعرض ايجبس 2020 الذى افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول فعاليات دورته الرابعة.

وأضافت "الأهرام" أن مدبولى طالب بتجهيز عرض متكامل للمشروع القومى لتنظيم الأسرة يتضمن البرامج التنفيذية وخطة التمويل بما يسمح بالبدء فى تنفيذه العام المالى الجديد على أن يبدأ التنفيذ فى الـ 72 مركزا الأكثر إنجابا على مستوى الجمهورية كما وافق المجلس امس على عدة مشاريع قوانين جاء فى مقدمتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 والمنعقدة فى فبراير 2020 بشان توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى.

ومن ناحية أخرى، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بشأن إجراء شركة "اكوا باور" دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر وأخرى بين جهاز التمثيل التجارى وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفى تناولها لمفاوضات "سد النهضة"، ذكرت "الأهرام" أنه انطلقت مساء أمس الاجتماعات الحاسمة حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا التى تستضيفها الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولى.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكرى بحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت اوبراين أمس مفاوضات "سد النهضة" والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة السورية والوضع فى ليبيا ومكافحة الإرهاب.

وفى الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "الجمارك: 15,3 مليار جنيه ضرائب السيارات الأوروبية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم أكد أن إجمالى قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال 13 شهرًا منذ بداية تطبيق زيرو الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي بلغ 55.7 مليار جنيه تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وفى تناولها للشأن المحلى، وتحت عنوان "لا حرمان لأى مواطن من الدعم لعدم تسجيل المحمول"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أن وزارة التموين أكدت أنه لن يتم حذف أى مواطن من بطاقة التموين أو إلغائها بسبب عدم تسجيل أرقام التليفون المحمول على الموقع الإلكترونى، وذلك بالنسبة للمواطنين الذين تظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف سواء للخبز أو السلع التموينية.

وأضافت الصحيفة أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى أكد أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون موحد للتجارة وسيتم عرضه على مجلس النواب فى دورته القادمة، مضيا أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الحصول على القمح حيث تستهلك 18 مليون طن سنويا تنتج منها 8,5 مليون.

وأضاف أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تأسيس شركة إدارة البورصة على أن تبدأ عملها اعتبارا من نهاية العام الحالى للحد من ارتفاع الأسعار.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التعليم حذرت طلاب الثانوية العامة من تجاوز نسبة الغياب خلال الترم الثانى، تنفيذا لشروط الامتحانات التى يجب أن يحقق الطالب نسبة حضور 85 % طوال العام الدراسى وإلا سيتم تحويله لنظام "المنازل"، إذا تجاوز نسبة الغياب المقررة بعد توجيه المدارس الثانوية بتفعيل الغياب الإلكتروني.

وأضافت أن المديريات التعليمية ستقوم بتسليم كنترولات الثانوية العامة استمارات الطلاب المتقدمين للامتحانات بعد تحريرها فى المدارس تمهيدا لاستخراج أرقام جلوس الطلاب.