شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على زيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 357لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1،560 مليار ين ياباني لتكون 1،983 مليار ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019. وللإطلاع على نص القرار:

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